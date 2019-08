Verdwijnend Brabant, gezien door de lens van Harry Guntlisbergen

Tilburgse koperdief wordt op zijn knieën bij een koelkast betrapt

11:14 TILBURG - Een 51-jarige Tilburgse koperdief is in de nacht van zondag op maandag op heterdaad betrapt bij een pand aan de Vierbanse Gantel in Tilburg. De politie onderzoekt of hij ook betrokken is bij een koperdiefstal vorige week in hetzelfde pand.