Verfwebwinkel verhuist van Roosendaal naar Tilburg

TILBURG - Verfwebwinkel.nl, naar eigen zeggen de grootste online verfwinkel van Nederland, verhuist naar Tilburg. Dit weekend sluit het filiaal in Roosendaal, maandag kunnen mensen in Tilburg terecht bij Fixami.

De webwinkel werd begin dit jaar overgenomen door Fixami uit Tilburg. Dat bedrijf heeft onder meer een online gereedschapswebwinkel, waarmee het de Nederlandse markt bedient. Maar ook in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië is het bedrijf actief. ,,Het doel is om in al die markten een groot deel daarvan te veroveren”, zei toenmalig directeur John Wilson eerder. ,,Er is op de online-markt voor gereedschap nog heel veel te winnen.”

Verfwebwinkel verhuist nu dus ook naar het hoofdkantoor van Fixami aan de Zevenheuvelenweg op Kraaiven. In 2020 trok Fixami daar in de nieuwbouw, dat met magazijn, showroom en kantoor ruim 14.000 vierkante meter groot is. Daarmee wordt nu verf aan de producten van Fixami toegevoegd. Het bedrijf wil de website van verfwebwinkel in lucht houden, en de omzet snel laten groeien. Met de verhuizing komen er 8 banen bij in Tilburg.

Fixami begon in 2007 met de verkoop van gereedschap via Marktplaats. In 2010 werd een eigen website gestart. Inmiddels is het bedrijf meermaals verhuisd binnen Tilburg en telt het bedrijf meer dan 300 medewerkers. Vooral in coronatijd groeide het bedrijf dan ook hard, waarmee het naar eigen zeggen één van de snelst groeiende bedrijven van Zuid-Nederland is. Het veel kleinere Verfwebwinkel begon al in 1959 in Roosendaal als een gewone verfwinkel, waar later de webshop bij kwam.