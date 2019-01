Vergevorderde plannen voor flinke vegan foodbar in de binnenstad: ‘Super spannend’

Dochtertje (5) van Druiven­tros-eigenaar flink gewond na val gymtoestel: 'We zitten in een rollercoas­ter’

12:22 BERKEL-ENSCHOT - Een 5-jarig meisje is donderdagochtend flink gewond geraakt nadat het van een speeltoestel viel binnen basisschool St. Caecilia in Berkel-Enschot. Het gaat om de dochter van de eigenaar van het bekende hotel De Druiventros in Berkel-Enschot. Het slachtoffertje is met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. ,,We zitten al de hele ochtend in een rollercoaster”, vertelt vader Rob Zoontjens tegen het Brabants Dagblad.