Verhalen gastarbeiders dreigen verloren te gaan: ‘Jullie ouders hebben hard gewerkt, maar werden niet gezien’

In de jaren ’60 en ’70 kwamen in Tilburg en omstreken de eerste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders aan. Het waren voornamelijk jonge mannen die - op zoek naar een beter bestaan - in deze regio neerstreken om te werken in onder andere de textielindustrie. Nu een groot deel van die generatie de tachtig is gepasseerd of het leven inmiddels heeft gelaten, dreigen hun verhalen verloren te gaan.