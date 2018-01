Verhitte gemoederen in debat Tilburgs overlastbedrijf BTP

TILBURG - Tijdens een debat over de overlast van kunststofbedrijf BTP, maandagavond in de Tilburgse raadscommissie, liepen de gemoederen even hoog op.

Aanleiding waren de woorden van een vertegenwoordiger van BedrijvenOverleg Regio Tilburg. Hij wuifde de klachten weg die drie insprekers namens een groot aantal omwonenden bij de plaatselijke politiek op tafel legden. ,,Het bedrijf heeft zijn proces verbeterd. Als uit alle onderzoeken blijkt dat er niks aan de hand is, is er niks aan de hand", sprak Roland Verbraak.

Voorzitter Marcel van den Hoven moest daarop enkele boze omwonenden herhaaldelijk tot de orde roepen. Pas na enkele minuten keerde de rust terug. De raadscommissie schaarde zich vervolgens unaniem achter het pleidooi van Hans Smolders, die de kwestie had geagendeerd. ,,We moeten onze zorgplicht serieus nemen. In gebieden waar wonen en werken dicht bijeen zitten, moeten we kort op de bal zitten."

Tot de bodem

Volgens Roel Lauwerier (VVD) ware het chic geweest als BTP zelf 'de ballen had gehad' zich te verdedigen. Eenpitter Ron Antens riep Verbraak op BTP aan te spreken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) zei de kwestie zeer serieus te nemen. ,,We gaan tot de bodem, het gaat om gezondheid." Nader onderzoek wijst uit dat het bedrijf maatregelen moet nemen. ,,Ik bekijk nu samen met de burgemeester welke stappen we vervolgens nemen."

BTP zit op Loven Buiten, een gebied waar ook veel woningen zitten. Het bedrijf zit daar sinds 2013 pal tegen een woonwagenkampje. Omwonenden dienden onlangs een petitie in waarin ze de gemeente oproepen de overlast van BTP en andere bedrijven te beteugelen. Ook de verkeerssituatie is volgens bij met name de slachtplaats van Vion is volgens hen vaak erg onveilig.