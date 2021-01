Verhuizing De Oliemeulen in Tilburg onzeker door geldgebrek

De crisis is te merken in de portemonnee van De Oliemeulen. Als gevolg wordt de verhuizing uitgesteld. ,,We leven op dit moment van donaties. Ons spaarpotje is bijna leeg, maar we hebben wel veel dieren te onderhouden. Hun welzijn is onze eerste prioriteit”, zegt verzorgster Bastiënne Meulenbroek.

De Oliemeulen kampt al jarenlang met ruimtetekort, er is niet voor alle dieren meer plek. In 2020 was daar de oplossing, een nieuwe, grotere locatie op de Reeshof. Een oude varkensboerderij van 4,5 hectare wordt opgeknapt. Op dit moment bevindt het park zich nog op de Reitse Hoevenstraat aan de Ringbaan-West waar ze per jaar 60.000 bezoekers ontvangen. De bedoeling is dat er straks 125.000 bezoekers per jaar de dieren kunnen komen bewonderen.

Personeel zit thuis

Niet alleen geld weerhoudt het park ervan om de puntjes op de i te zetten op de nieuwe locatie. Er zijn ook te weinig manschappen om de verhuizing door te zetten. Ze hebben personeel thuiszitten omdat ze niet betaald kunnen worden. ,,Hekken moeten vervangen worden, maar dat staat achteraan op ons to-do lijstje. We zorgen er als eerst voor dat de dieren geen honger lijden. Daarna moeten we zorgen voor schone hokken, nieuw hooi of stro en het afvoeren van afval. Ik zie de verhuizing voorlopig niet doorgaan. We zitten met onze handen in het haar”, voegt Meulenbroek toe.

De Tilburgse fractie van GroenLinks ziet ook dat de problemen zich opstapelen. Naar aanleiding van de acute problemen wil de partij van het college van B en W in Tilburg weten of er al maatregelen zijn genomen en of de gemeente iets voor de noodlijdende dierenpark kan betekenen.

Quote We doen er alles aan om het vol te blijven houden, maar op een gegeven moment houdt het op Bastiënne Meulenbroek

De tijd dringt voor de Oliemeulen, dat staat vast, want er worden ook nieuwe dieren geboren. Zo zijn er rond kerst stokstaartjes en een alpaca geboren. Die laatste kreeg de naam ‘Hoop’. Maar de hoop van de vrijwilligers wordt steeds kleiner. In februari komt er financiële steun vanuit de overheid, maar dat is misschien net te laat voor De Oliemeulen. ,,We hebben nú geld nodig en niet over een maand. We doen er alles aan om het vol te blijven houden, maar op een gegeven moment houdt het op”, zegt Meulenbroek. ,,Als we dicht moeten, worden al onze dieren overgeplaatst naar andere parken. Het kan zijn dat daar geen ruimte is, ik wil niet weten wat er dan met ze gebeurt.”