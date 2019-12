Verhuizing Nettorama kan in Oisterwijk gat van Lidl vullen, meent Algemeen Belang

Tilburgs bedrijf Building Blocks verhuist naar Spoorzone als aanjager in digitale technolo­gie

16:31 TILBURG - Een flinke stap vooruit in de vulling van kantoorgebouw Plan-t in de Spoorzone: bedrijven die actief zijn in de digitale technologie gaan de verdiepingen vijf en zes bevolken. Grootste huurder én aanjager is het Tilburgse Building Blocks. De handtekeningen van andere nieuwe huurders worden snel verwacht, aldus ontwikkelaar SDK Vastgoed.