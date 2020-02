Verhuizing zorgcentrum Torentjeshoef in Berkel-Enschot lijkt kansrijk

BERKEL-ENSCHOT - De verhuizing van zorgcentrum Torentjeshoef in Berkel-Enschot lijkt er nu toch van te komen. Nog deze maand begint TBV Wonen, sinds kort gefuseerd met Torentjeshoef-beheerder 't Heem, een haalbaarheidsonderzoek. Bekeken wordt of mogelijk is nieuwbouw te realiseren op de locatie van het huidige winkelcentrum Eikenbosch. Op deze locatie is in het huidige bestemmingsplan woningbouw gepland.

In het haalbaarheidsonderzoek wordt bekeken of er een nieuwe gecombineerde invulling van woningbouw, nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef en uitbreiding van basisschool Rennevoirt mogelijk is. Het onderzoek is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Tilburg, ontwikkelaar Heijmans, woningcorporatie TBV Wonen en onderwijsstichting Tangent.

De plannen voor een verhuizing van Torentjeshoef zijn er al langer, maar worden nu concreet. Al eerder gaf Sylvester Putters van TBV Wonen aan dat de corporatie bezig was met nieuwe woonconcepten. ,,Geclusterd wonen met professionele zorg, arts en winkels bij de hand. Maar niet alleen ouderen. We denken ook aan andere doelgroepen, de mix moet zó zijn dat mensen elkaar kunnen ondersteunen.”

Of dat allemaal in Berkel-Enschot gaat gebeuren, is de vraag. Een woonvorm met verschillende doelgroepen zou voor Berkel-Enschot niet nieuw zijn. In het voormalige klooster Ons Koningsoord worden jongere bewoners al verplicht hun oudere medebewoners te helpen en andersom.