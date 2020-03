Verkeer op Gorp en Roovert blijft een probleem, vinden de bewoners

De Roovert is zoals die is, vinden de mensen die er rondom wonen over het algemeen. In deze periode is de landweg een hobbelweg vol plassen, tijdens een droge zomer is het bijna niet te doen om daar met het (fijn)stof te leven. Hoewel je misschien beter kunt zeggen: het is lastig met verkeer te dealen dat het stof doet opwaaien. ,,Wij accepteren over het algemeen de weg zoals die is: soms goed en soms slecht. Wij merken wel dat het verkeer fors toeneemt. De druk op het gebied neemt toe", zegt Ella van Melis die in een bewonersoverleg van het landgoed zit met ongeveer twintig huishoudens in het gebied.