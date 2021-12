Verkeerd gestalde fietsen klitten rond fonkelnieuwe stallingen station Tilburg bij elkaar: op naar 72 uur gratis parkeren?

Zeeën van ruimte, de modernste snufjes en toch klitten weesfietsen en verkeerd gestalde barrels buiten de twee nieuwe fietsenstallingen van station Tilburg bij elkaar. De gemeente onderneemt op de korte en lange termijn actie om fietsers te verleiden er hun vehikels goed te stallen.



Er zijn nog Spoorzone-bezoekers - maar ook exploitanten in het gebied - die niet weten dat de stallingen de eerste 24 uur gratis zijn (en daarna 1,25 euro per dag). De communicatie moet en wordt beter, liet wethouder Bas van der Pol weten. Maar de gemeente wil ook met de NS in gesprek om het gratis stallen uit te breiden naar bijvoorbeeld 72 uur. Of kijken naar een andere abonnementsvorm voor studenten.



Daarnaast wordt onderzocht of er een permanente stalling in de openbare ruimte van de Spoorzone gemaakt kan worden. Samen met een landschapsarchitect wordt gekeken of en waar dat in de toekomst mogelijk is.