Verkeersboete leidt tot huiszoeking bij 21-jarige motorrijder, drugs en wapens gevonden in Tilburg

Zorgen? Zeker. Maar de Tilburgse horeca doet het goed: ‘Een horecastop is geen optie’

10:02 Vrij 19 apr: Is er te veel horeca in het Tilburgse centrum? De vraag is lastig te beantwoorden. Tilburgers geven meer aan horeca uit. Maar zorgen zijn er ook: verschraling van het straatbeeld, geen gelijk speelveld met winkels en personeel is niet aan te slepen.