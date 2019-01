Verkeerschaos in Oisterwijk door kapotte trein op spoorwegovergang, geen treinen tussen Tilburg en Boxtel

The Yellow Shark: Imsomnio tolt door Zappa's zwanenzang

8:00 TILBURG - ‘Het is kleremoeilijke muziek, maar met een echte rock-groove’’, zegt Ulrich Pöhl, dirigent en artistiek leider van het Nederlandse ensemble Insomnio. Het ensemble waagt zich de komende tijd voor een tweede keer aan The Yellow Shark, dat Frank Zappa in 1992 schreef voor het gerenommeerde Ensemble Modern uit Frankfurt.