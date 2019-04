Verkeerswethouder over afsluiting cityring: ‘De manier waarop had veel beter gekund’

Wraakactie na achtervol­ging door Tilburg? Tim (29) geeft naam van ‘brand­stich­ter’ aan politie: ‘Dit had mis kunnen gaan’

12:21 TILBURG - Een wraakactie, daar gaat Tim Verhoeven (29) uit Tilburg vanuit. In oktober vorig jaar werd de auto van zijn zus in brand gestoken door een onbekende man. Dat gebeurde een dag nadat Verhoeven een dronken bestuurder van de weg had gehaald en had overgedragen aan de politie. ,,Ik durf met zekerheid te zeggen dat een familielid van deze persoon wraak is komen nemen.”