Verkiezingen voorbij, PAG in Goirle is op weg naar de volgende

Het moet een behoorlijke aderlating zijn. Van Oosterwijk die als jongeling in de gemeenteraad kwam in 2006 en na vijftien jaar onafgebroken in de gemeenteraad als 35-jarige straks niet meer verkiesbaar is. Hij is inmiddels de nestor van de gemeentepolitiek. Henk Gabriëls (70) had een latere roeping, maar heeft zich als fractievoorzitter inmiddels ontwikkeld tot een van de scherpste raadsleden in Goirle. Blijft van de driemansfractie alleen Bert van der Velden dus nog over.

Niet helemaal, laat Willem den Ouden weten, de nieuwe voorzitter van PAG. ,,Natuurlijk verliezen we met Mark en Henk veel geheugen en ervaring, maar we zijn al bezig met gesprekken met nieuwe mensen. We zijn dus volop bezig voor de verkiezingen van volgend jaar.”

Quote Wat we wel doen is kijken hoe we met elkaar in de wedstrijd zitten. Zijn er logische partners, hoe staan andere partijen ervoor Willem den Ouden, Voorzitter Pro Actief Goirle

Even deed het gerucht de ronde dat PAG zou gaan samenwerken of zelfs fuseren met een andere partij. In een gemeenteraad met negentien leden en acht verschillende partijen, is het politieke landschap best versnipperd. ,,Dat is echter nooit de bedoeling geweest”, helpt Den Ouden dat praatje uit de wereld. ,,Wat we wel doen is kijken hoe we met elkaar in de wedstrijd zitten. Zijn er logische partners, hoe staan andere partijen ervoor. We hebben wel onderling contact.”

Gabriëls snapt op zich wel dat het gerucht is ontstaan. ,,Ik heb weleens geopperd dat Goirle eigenlijk een sterke, grotere partij zou moeten hebben. Misschien dat het zo in de wereld is geholpen.”

Overigens blijven Gabriëls en Van Oosterwijk wel betrokken bij de partij. Marijo Immink, ook PAG, heeft al laten weten nog een periode beschikbaar te zijn als wethouder.