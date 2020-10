Verkiezingsvandalen houden in Moergestel de politiek bezig

Nieuwe straten in Goirle: Jute, Damast en Keper. Moquette valt af

11:00 GOIRLE - De straten in de nieuwe woonwijk op het voormalige fabrieksterrein van Besouw in Goirle krijgen namen die verwijzen naar de textielindustrie. Voor het bedenken van die namen is gebruik gemaakt van de kennis van heemkundekring De Vyer Heertganghen.