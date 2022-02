Verkoop festival WOO HAH! geeft poppodium 013 meer armslag, en die is nodig ook

WOO HAH! is sinds kort volledig in handen van Mojo Concerts. Dat bedrijf was al voor de helft mede-eigenaar van het toonaangevende hiphopfestival, dat in de boezem van 013 ontstond. Het beleefde sinds 2014 vier edities in Tilburg, voordat het verhuisde naar het Beekse Bergen-terrein. Onlangs kwam organisator Rolling Loud de samenwerking versterken.