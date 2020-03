Verkoop lachgas bij evenementen in Gilze en Rijen per direct verboden

RIJEN - De verkoop van lachgas tijdens evenementen in de gemeente Gilze en Rijen is per direct verboden. Het gebruik van het middel op straat gaat in de ban en wordt in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) opgenomen als een landelijk verbod uitblijft. Dat heeft burgemeester Jan Boelhouwer maandagavond tijdens de commissie Samenleving gezegd.

Op tafel lag een mededeling die het college van B en W aan de raad heeft gestuurd naar aanleiding van de motie 'Lachgas is geen lachertje'. Die motie werd eind vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen. In de motie werd gevraagd voor 1 april te onderzoeken of lachgas als genotsmiddel verboden kan worden tijdens evenementen en in de openbare ruimte.

Vervuiling

Toezichthouders komen in actie als er lachgaspatronen worden gevonden op straat en gaan het gesprek aan met gebruikers. Die worden gewezen op de risico's en de gevolgen van het gebruik. Als geconstateerd wordt dat iemand de patronen op straat laat slingeren, dan kan daar tegen opgetreden worden vanwege 'vervuiling'. Lachgas is inmiddels opgenomen in de schoolpreventieprogramma's.

De VVD is blij met de wijze waarop de gemeente het probleem aanpakt, net als de PvdA. Al willen de sociaaldemocraten weten of er een verbod mogelijk is op de handel en opslag van lachgas. Volgens Boelhouwer is dat via de milieuwetgeving geregeld. ,,Je mag maar een zeer beperkte hoeveelheid in je bezit hebben, tenzij je daarvoor een vergunning hebt." In dat laatste geval moet vooral gedacht worden aan medische toepassingen.

Expliciet verbod

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het middel op de lijst met verboden middelen van de Opiumwet zetten. Wanneer daarover duidelijkheid komt, is nog onbekend. Gilze en Rijen neemt in ieder geval bij de volgende herziening een verbod op lachgas op in de APV. Wanneer die ingaat, is onduidelijk.