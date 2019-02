Verkoper gestolen fiets trapt in toneelstukje van gedupeerde (24) uit Tilburg en wordt aangehouden

Toen ze deze kwijt was geraakt, deed de 24-jarige Tilburgse aangifte van de diefstal van haar fiets. Die was op 13 februari gestolen in de Tivolistraat. Op advies van een vriendin hield ze sindsdien tevens verkoopsite Marktplaats in de gaten. Het feit dat haar fiets vanwege de vele vervangen onderdelen vrij opvallend is, speelde daarbij in haar voordeel.