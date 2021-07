Verlaging toeristenbelasting in Loon op Zand zit er voorlopig niet in

Zolang er structureel niet genoeg geld voorhanden is, kan de toeristenbelasting in de gemeente Loon op Zand niet omlaag. Ondanks dat de gehele gemeenteraad dat voornemen heeft. Dat bleek tijdens de behandeling van de kadernota voor 2022.

In november 2020 werd in de gemeenteraad van Loon op Zand unaniem een door het CDA ingediende motie aangenomen om de zodra de financiële situatie van de gemeente het toelaat, het niveau van de toeristenbelasting te verlagen.

In de aanloop naar de behandeling van de kadernota stuurde van Coen Schelfhorst, namens de vereniging verblijfsaccommodaties van Loon op Zand een noodkreet naar de raadsleden om het belang van de verlaging nog eens te benadrukken.. De toeristenbelasting voor mini-campings en groepsaccommodaties is in 2019 met elf procent verhoogd, voor hotels met 53 procent, voor campings 78 procent en voor vakantiewoningen werd het ruim verdubbeld (104 procent). Voor die verhoging was de opbrengst van toeristenbelasting per inwoner van de gemeente Loon op Zand al de hoogste van Brabant.

Dubbelop

De verhogingen vonden plaats om het financiële gaten te dichten. Onder meer door nieuwe regelingen rond de jeugdzorg ontstonden er voor de gemeente grote tekorten. ,,We hebben in 2019 de kinderen van Loon op Zand en regio geholpen en dat financiële gat gedicht door andere schouders te belasten. Nu is het tijd om die schouders te ontlasten”, zegt Suzan Mandemakers van de VVD. ,,We willen de afspraken aan de sector nakomen en nagaan hoe we komen we tot een verantwoorde lastenverlichting voor inwoners en ondernemers in de toeristische sector indien de situatie dit toelaat.”

Mandemakers bracht een nieuwe motie in, waarin de toevoeging was gedaan dat inwoners ook profijt moeten hebben van de lastenverlichting op het gebied van toeristenbelasting. De motie werd gesteund door VVD, Pro3 en VoorLoon, maar door tegenstemmen van het CDA en GemeenteBelangen verworpen. ,,Dit is dubbelop en een herhaling van zetten, daarom stemmen we tegen.”

Begroting

Wethouder Frank van Wel benadrukte eerst geld nodig te hebben voor hij plannen kan uitvoeren. ,,De rijksoverheid moet gaan leveren. Zaken in de jeugdzorg moeten structureel worden rechtgezet en de herverdeling van het gemeentefonds moet voor ons niet al te stevig uitpakken. Wanneer er geen structurele ruimte is, zal de verlaging van de toeristenbelasting niet door kunnen gaan.”

Els Coolegem van VoorLoon wil niet dat ondernemers valse hoop krijgen. ,,Het blijft wachten tot november of er dan geld genoeg is.” Mandemakers: ,,Dit is nu eenmaal het moment waarop de kaders voor de begroting worden bepaald.” Wordt dus vervolgd, als in november die begroting wordt opgemaakt.