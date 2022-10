Vermalen autobanden op Tilburgse sportvelden, dat kan best volgens Raad van State

met video Bedrijfs­bus rijdt pui Tilburgse bedrijfs­hal van binnenuit aan diggelen: grote ravage

TILBURG - Een bedrijfsbus is zaterdagavond van binnenuit door de pui heen gereden van een bedrijfshal aan de Poststraat in Tilburg. Vermoedelijk wilde de bestuurder de bus buiten zetten. Niemand raakte gewond. De bestuurder is werknemer van het bedrijf.

