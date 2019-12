Vermeende overvaller Tilburgse snackbar vluchtte voor Somalische straatbende

Amerikaan­se rapper Nelly geeft concert in Tilburg

14:31 TILBURG - De legendarische rapper Nelly treedt eind maart op in Tilburg. De Amerikaan geeft dan een show in de 013, kondigt het poppodium aan. Nelly brak door in 2000 en scoorde daarna hits met Ride Wit Me, Hot In Herre en Dilemma. Iconisch is de pleister die de artiest met regelmaat op het gezicht droeg.