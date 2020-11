Vermeende stalker vraagt zijn slachtoffer in de rechtszaal ten huwelijk: ‘Ik hou van jou, dat blijft zo’

,,Ik ben niet boos op haar. Als ze voor me zou staan, zou ik haar een kus en een knuffel geven.” Het is een behoorlijke lijst waarvoor de 38-jarige man uit Gilze en Rijen zich moet verantwoorden in Breda woensdag: bedreiging, stalking, belaging, het overtreden van een contactverbod, smaad, vernieling en het beledigen van een politieagent. Middelpunt in deze strafzaak is de vrouw uit Goirle die vandaag ook in de rechtszaal zit. Met een aware systeem om haar nek, een alarmknop die veelal slachtoffers van stalking en bedreiging bij zich dragen om gelijk te politie te kunnen alarmeren. Maar P. zit al bijna negen maanden in de cel in Vught.