Vermist in Moergestel: Jezus, Maria, Jozef, koningen, herders en al het vee

Nul steun, water aan de lippen bij nieuwe Tilburgse horecaza­ken: ‘We worden in de steek gelaten’

8 december TILBURG - Misschien nog twee maanden. Of, als ze heel sober leven, drie. Een aantal horecabazen in Tilburg schat in dat ze het niet langer meer redden. Het gaat om- veelal jonge- starters die dit jaar een zaak openden, ze kunnen daarom geen aanspraak maken op de noodsteun die andere collega's wel kregen.