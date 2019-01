Vermiste kerstfiguren uit Uden terecht, ze lagen bij een oud-vrijwilliger

TILBURG/UDEN/BEST - De door het Museum voor Religieuze Kunst in Uden als ‘vermist’ opgegeven Jozef en Maria zijn weer boven water. De kerststal-beeldengroep lag de afgelopen jaren bij een particulier thuis, die eerder vrijwilliger was bij het Museum Bevrijdende Vleugels in Best.

Dat meldt Roland van Pelt donderdag, eigenaar van het museumpark in Best. Hij benadrukt dat het gaat om iemand die hij zelf niet kent en die in het verleden vrijwilliger was. ,,Hij meldde zich bij mij, toen hij in de krant las dat de beeldengroep werd gezocht. Ik heb hem geadviseerd om het museum in Uden te bellen, en dat heeft hij ook netjes gedaan.”

Van Pelt zegt dat deze oud-vrijwilliger geen idee had dat het een bruikleen was, of dat iemand de kerststal zou missen. Het gaat niet om complete beelden, maar om koppen en handen, in 1954 gemaakt door beeldhouwer Hans Claesen. Jarenlang werden die elke kerst op houten, ‘aangeklede’ frames geplaatst, in een kerststal op het Heuvelplein in Tilburg.

Gaat nu de vlag uit bij het Museum in Uden? Niet echt. Curator Wouter Prins wil in eerste instantie helemaal niet reageren. ,,Of ik blij ben dat de beeldengroep terug is gevonden? Nou, er zijn fragmenten teruggevonden”, zegt hij. ,,Nee, we hebben ze nog niet in ontvangst genomen. Maandag hebben we overleg met het museum in Best, daarna komen we met een verklaring naar buiten.”

Het Udense museum had zich ooit over de beeldengroep ontfermd, nadat deze - beschadigd en afgedankt - in het gemeentedepot van Tilburg was beland. In 2001 gaf het de kerstbeeldengroep in langdurige bruikleen aan Bevrijdende Vleugels. Dat was toen nog in handen van Jan Driessen. In september 2017 vroeg het Udense museum de beeldengroep weer terug, maar die bleek onvindbaar. Vervolgens stapte het naar de kantonrechter en eiste een schadevergoeding van ruim 11.000 euro.