Vernielingen en vuurwerk bij rellen in Tilburg, ME aanwezig en noodbevel afgekondigd

Een bushokje aan de Postelse Hoeflaan is in brand gestoken. Er worden ook winkels bekogeld. Bij de Albert Heijn aan de Westermarkt werden er fietsen tegen de ruit gegooid en bij kinderkledingwinkel New Vulto aan de Jacques Oppenheimstraat werd een ruit in geslagen. Hier werd vervolgens vuurwerk naar binnen gegooid onder luid gejoel van een groep jongeren. Georgette van Loon, dochter van de eigenaar van New Vulto, keek thuis naar een livestream over de rellen toen ze een bericht kreeg van de glascentrale over hun winkel. ,,Dit is verschrikkelijk. Het gaat niet meer om corona maar om de sensatie en vernielzucht.”