Verongelukte fietser is 56-jarige Tilburger: zijn vrouw zag alles gebeuren, bromfietser (24) aangehouden

Is MindLabs ver-van-m'n bed? Nee, zegt Tilburgse ondernemer: ‘Dit is de realiteit van nu’

9:01 TILBURG - Het stadsbestuur van Tilburg is van plan in de Spoorzone dik 27 miljoen te investeren in een gebouw voor MindLabs, paradepaardje van nieuwe economie. De gemeenteraad beslist binnenkort. Waar steekt ze precies het geld in? En hoe kan MindLabs een succes worden?