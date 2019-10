Verpleeghuisje in ‘kerk van Schilder’: dat gaat van au en wow

Even nog oogt de Margaretha Maria Alacoquekerk aan de Ringbaan-West van binnen als een enorme zandbak. Kabels en leidingen voor een reeks appartementen steken omhoog, voor de feestdagen gaat de betonvloer erin. Nóg indrukwekkender oogt de ruimte dan toen pastor Harm Schilder hier de mis nog deed.

Hoe bouw je een verpleeghuisje in dit Rijksmonument? In wat toen het gangpad was, schetst architect Bram van de Sanden van Buro013 het dilemma: ,,De gratie en ruimtelijke beleving zoveel mogelijk behouden, maar wel een program maken met woonkwaliteit. We hebben geprobeerd daarin zo goed mogelijk de balans te vinden.”

Volledig scherm Architect Bram van de Sanden bij de zandstenen apostelbeelden die terugkeren in het verpleeghuisje. © Jan van Eijndhoven

Glazen uitbouwen zorgen voor licht

Dat program: 26 appartementen voor ouderen met zware zorgbehoefte over twee verdiepingen. In de naastgelegen pastorie komt - via een gang met de kerk verbonden - een zorghotel met nog eens een tiental studio’s. Eis van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: ook het aanzicht van de kerk mag niet meer geweld worden aangedaan dan strikt noodzakelijk.

Dat gaat onvermijdelijk van au. Want hoe haal je genoeg licht in die woninkjes? Voor de begane grond bedacht Buro013 aan weerszijden glazen uitbouwen. Vanuit ‘zwevende erkers’ kijken bewoners straks uit op de gemeenschappelijke tuin, maar ruggelings omhoog ook op de gevel van de kerk. Daar maken de grote glas-in-loodramen op de verdieping plaats voor transparant glas. ,,Maar ze komen, van achter aangelicht, terug, in elk geval in de entreehal en bij de kooromgang. ” Ook de zandstenen apostelbeelden die de kerk sierden, keren terug in de hoofdingang.

Volledig scherm Via de glazen uitbouw kijken bewoners op de gezamenlijke tuin. © Buro013

Quote Met een licht­straat me ledlicht creëren we kunstmatig een dag- en nachtritme. Bram van de Sanden, Buro013

Vooral op de plek waar het altaar stond, blijft de ruimte volop beleefbaar. Hier komen onder meer de gezamenlijke eetkamer en keuken en een ruimte voor dagbesteding. Dat alles wordt verbonden met een nieuwe huiskamer, grenzend aan de kerk op de plaats van de voormalige sacristie. Ook daar hebben bewoners straks een riant uitzicht op de fraaie tuin. Het hoge paraboolgewelf van de kerk - kenmerkend voor het oorspronkelijke ontwerp van Harrie Bonsel uit 1920 - wordt voorzien van een lichtstraat zoals het ooit was. ,,Nu creëren we met led-licht kunstmatig een dag- en nachtritme.”

Passant kijkt bij de kapellen binnen

Aan de kant van de Ringbaan West belooft het beeld van de kerk zelfs flink te worden verrijkt. Het grote boogvormige raam op de verdieping - in het verleden dichtgemetseld om er een kolossaal orgel tegen te kunnen plaatsen - wordt weer opengemaakt. Ook beneden word je als passant straks een blik naar binnen gegund. De kapellen aan weerszijden van de hoofdingang - met links een fraai mozaïek op de achterwand - worden straks een kantoor- en een rustruimte. ,,De deuren blijven open, er komen grote glazen ramen in.”