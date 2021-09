Verplicht naar de klas, of mag digitaal lesgeven ook? Daar ruziën Interteach en Onderwijsinspectie over

Oisterwijk - Moeten leerlingen in het basisonderwijs verplicht hun lessen in een klaslokaal volgen of kunnen ze die (grotendeels) digitaal voorgeschoteld krijgen? Dat is de kern van een principiële zaak die particuliere onderwijsinstelling Interteach uit Oisterwijk en de Onderwijsinspectie voor de rechter uitvechten.

Interteach geeft sinds augustus vorig jaar leerlingen digitaal les die niet terecht kunnen bij reguliere onderwijsinstellingen omdat ze bijvoorbeeld ADHD hebben of autistisch zijn. Er is destijds gestart met tien kinderen op het basisonderwijs, inmiddels is die groep gegroeid naar ongeveer zeventig en is daar het voortgezet onderwijs aan toegevoegd. Vijf onderwijzers onderrichten kinderen in de groepen drie tot en met acht. Vanaf dit schooljaar krijgen ze een keer per week fysiek les in Amersfoort.

Ontwikkeling

De Onderwijsinspectie bracht vorig jaar een bezoek aan de instelling en concludeerde dat er met het niveau van het onderwijs niets mis is. Maar vreest voor een ‘onderbroken ontwikkelingsproces’ van de leerlingen omdat er (bijna) geen fysieke interactie zou zijn tussen scholieren onderling en leerling en onderwijzer.

In de ogen van de inspectie kan die alleen maar plaatsvinden als ze “het liefst vijf dagen per week” op een plek samenkomen buiten de eigen privésfeer. Kortom, de school voldoet niet in haar ogen niet aan de leerplicht. Dat zou betekenen dat de leerlingen in overtreding zijn en leerplichtambtenaren uit de gemeenten waarin ze woonachtig zijn moeten optreden.

Volop sociale interactie

Interteach bestrijdt dat en stelt dat er door de wijze waarop het digitaal lesgeven is ingericht er volop sociale interactie tussen leerlingen onderling (via gezamenlijk opdrachten uitvoeren) is en tussen de individuele leerling en leerkracht (via een-op-een digitale sessies als meer uitleg nodig is).

Toen de leerlingen fysiek samenkwamen “gingen ze met elkaar om alsof ze ieder dag met elkaar omgaan”, aldus een van de leraren. De raadsman van de organisatie stelt dat in de wet niet expliciet is vastgelegd dat leerlingen fysiek onderwijs moeten genieten. De inspectie werpt tegen dat als digitale lessen ook goed genoeg zouden zijn dat wel specifiek in wet zou zijn vastgelegd.

De rechter doet over zes weken uitspraak en schakelt nog twee andere rechters in om gezamenlijk een oordeel te vellen. De inspectie belooft tot die tijd niet in grijpen en leerplichtambtenaren te verbieden op te treden tegen leerlingen op de school en hun ouders. Ook het inspectierapport wordt tot die tijd niet openbaar gemaakt.