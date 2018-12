Verraden door sneeuw: hennepkwekerij ontdekt in Kaatsheuvel

Derde kerstdag vieren met de ‘frituurpan des overvloeds’

20:56 Do 27 dec: Veertig kilo friet, meer dan 1000 snacks en ‘genoeg saus om in te zwemmen.’ In Club Smederij wordt er op donderdagavond - ‘derde kerstdag’ - onbeperkt friet en snacks geschrokt.