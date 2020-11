Verrassingsboxen van de Lions Club: ‘Dit jaar steunen we onze eigen omgeving’

Door corona kan de Lions Club Regte Heide dit jaar geen concert organiseren. Het concert zou in het teken staan van het 30-jarige jubileum, maar het jaarlijkse evenement gaat niet door.



Stil zitten en een jaartje overslaan is echter niet het plan. ,,Tijdens de laatste fysieke vergadering hebben we het erover gehad, of we toch niet iets konden doen’’, vertelt secretaris Rob Reijnen. ,,Toen zijn we met dit idee gekomen waar we de lokale horeca en cultuur bij betrekken.’’