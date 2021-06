‘Verscholen’ Subway keert terug op Piusplein, maar nu in het zicht

Landzaat is (weer) thuis bij Willem II: ‘Ik hoopte al dat Grim me zou bellen’

29 juni Voor de derde keer in zijn loopbaan is Denny Landzaat (45) neergestreken bij Willem II. Hij is thuis, zoals hij het zelf noemt. Dit keer als assistent van de nieuwe trainer Fred Grim. ,,Toen hij werd aangesteld dacht ik al: Ja, dat lijkt me wel wat.”