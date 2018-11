Verschuif de foto's: zo veranderde Tilburg

TILBURG - Vele verspreide uren vergde de wandeling die Han van Meegeren sinds afgelopen voorjaar door Tilburg maakte. Zijn doel: foto’s maken op precies die plek waarvan al een historische foto of ansichtkaart bestond. Om zo in beeld te brengen hoe deze stad is veranderd. Drastisch soms.

Zie wat er gebeurde in de Lange Nieuwstraat (foto boven), op de plek waar nu de Hasseltrotonde ligt (foto midden) en op de Gasthuisring (foto onder). Door met de pijl te schuiven kun je nieuw over oud schuiven.

De nieuwe beelden, geplaatst naast de oude, geven precies de verandering weer. Ze staan in ‘Tilburg toen en nu’, dat Ronald Peeters en Van Meegeren samenstelden. Het is het twintigste deel in de inmiddels ingeburgerde serie vierkante boeken ‘In Tilburg’ van uitgever Gianotten (waar Van Meegeren ook werkt).

De uitgave is een soort rondreis door de stad, waarbij je je kunt verbazen over bijvoorbeeld hoe de Hasselt er in 1954 uit zag - agrarisch - op de plek waar nu het Draaiend Huis de gemoederen beroert. Of over de door sloopgeweld getroffen gebouwen en de hoogbouw die opkwam. De overgang Hart van Brabantlaan/Spoorlaan (gefotografeerd in 1975, nog met de Noordhoekse kerk) is onherkenbaar geworden. De informatieve bijschriften van Peeters geven de duiding.