Versneld examen: ‘Geen idee waarom, maar ik ben goed in Spaans’

Ben je dyslectisch, dan krijg je een half uur extra. Tom van de Kamp (17) neemt die tijd. Even na half vijf loopt hij de hal van De Nieuwste School in. ,,Het was veel”, zegt hij over het eindexamen Spaans. ,,Zeven teksten. Ik mocht er drie uur over doen. Gelukkig had ik geen tijdnood. Ik heb het op mijn gemak kunnen doen.”