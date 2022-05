Vertel jouw bijzondere Feyenoord-verhaal, we zijn op zoek naar fans die naar de finale gaan

Drie jaar cel geëist tegen Tilburger (35) die stiefdoch­ter (10) seksueel misbruikte

TILBURG/BREDA - Tegen een 35-jarige Tilburger is drie jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van zijn destijds tienjarige stiefdochter. De officier vindt dat er sprake is van verkrachting, maar de verdachte ontkent dat: ,,Ik ben er niet in geweest.’’

