Vertraging op A58 door ongeluk met vrachtwagen en busje bij Oirschot

Dorpsraad wil dat Moergestel net als Oisterwijk een park krijgt en wel tussen pastorie en medisch centrum

23 juni MOERGESTEL - Moergestel moet een park krijgen. Die boodschap geeft de dorpsraad af in een brief aan het gemeentebestuur. De verstening gaat momenteel veel te hard in de dorpskom, meent de dorpsraad.