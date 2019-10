Vertraging op A58 richting Breda door ongeluk bij Tilburg

Bevrijd in Baar­le-Nas­sau: ‘We hebben geluk gehad onder het puin vandaan te zijn gehaald door een Duitse soldaat’

6 oktober BAARLE-NASSAU - Bij Baarle-Nassau begon de bevrijding van Zuidwest-Nederland. Het enclavedorp was al niet geheel ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog gekomen, de impact van de volgende wereldbrand was minstens zo groot. Nergens in de regio zaten burgers langer in hun schuilkelders dan hier. Ook Cees Remeijsen (81) bracht bijna een maand door in een uitgegraven ruimte onder de ouderlijke boerderij.