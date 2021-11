Vertrek burgemeester Minses van Alphen-Chaam wel verrassend, niet onverwacht

Nog in november vorig jaar werd burgemeester Minses (41) herbenoemd als burgemeester van Alphen-Chaam voor een nieuwe periode van 6 jaar. In 2014 werd hij op 34-jarige leeftijd beëdigd tot burgemeester van Alphen-Chaam. Daar heeft hij zich tijdens zijn burgemeesterschap populair gemaakt door zijn interesse in en zijn betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

Vanuit de raadsfracties werd dan ook verrast gereageerd op het naderende vertrek. GBA-fractievoorzitter Jan Bijlsma: ,,Ik ben enerzijds verrast, maar had de stap ook wel verwacht. Zo’n tweede periode van zes jaar wordt vaak gebruikt om je te oriënteren. En die is nu eerder gekomen dan gedacht. Voor veel mensen zal het een groot gemis zijn. Burgemeester Minses is sociaal bewogen, professioneel en integer. Typerend voor hem was dat hij bij zijn komst in 2014 al uitgebreid sprak met alle raadsleden afzonderlijk. Hij nodigde onlangs nog de inwoners van Alphen-Chaam uit om met hem te gaan wandelen. Zo hield hij voeling met de gemeenschap.”

Verrast

Ook CDA-fractievoorzitter Gust Hendrickx was verrast door het moment. ,,Heel jammer, maar eigenlijk heb ik het altijd wel gedacht. Burgemeester Minses staat midden tussen de mensen, hij is heel betrokken. Maar als ’t in de gemeenteraad nodig was, dan was hij to-the-point en stuurde hij bij.”

Minses zelf reageerde met gemengde gevoelens op zijn aanstaande benoeming in Heumen. ,,Ik ben blij met het vertrouwen dat in Heumen in mij is uitgesproken. De gemeente daar is met 16.500 inwoners een maatje groter, met nieuwe uitdagingen. Maar het afscheid van Alphen-Chaam zal niet makkelijk zijn, dat valt me als persoon zwaar. Het was mijn eerste burgemeesterspost en we hebben er als gezin met veel plezier gewoond.”

Opvolging

De opvolging zal in overleg met de Provincie gaan. Raadsgriffier Jolanda Honcoop: ,,Er wordt eerst een waarnemend burgemeester benoemd. Na de gemeenteraadsverkiezingen (in maart volgend jaar) wordt de procedure voor een nieuwe burgemeester opgestart. De bedoeling is dat er een waarnemer is op het moment dat de burgemeester vertrekt.” Volgens de Gemeente Heumen staat de installatie en beëdiging van Minses gepland op 13 januari 2022.