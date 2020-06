Vertrekkend bestuurder Het Laar: ‘Het liefst had ik gezegd: pak je moeder vast. Maar dat kon niet’

Zeeppompjes, pijlen op de grond, verplichte looprichtingen, plastic schermen in het restaurant, één vaste bezoeker per bewoner per dag. Het Laar, ziet er deze dagen heel anders uit. Vanaf maandag komt er in het woonzorgcomplex aan de Generaal Winkelmanstraat weer wat meer leven in de brouwerij. ,,Dan mogen we uitbreiden", zegt bestuurder Ingrid van Huijkelom (58). ,,Onze bewoners kunnen vanaf maandag meerdere vaste bezoekers ontvangen. Wel in tijdsblokken.”