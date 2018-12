Vertrouwensexperiment: een groot cadeau

Woning in Kaatsheu­vel gesloten na vondst vuurwapen en drugs, kind wordt elders opgevangen

4 december KAATSHEUVEL - Een woning in Kaatsheuvel is door de burgemeester gesloten verklaard na de vondst van een vuurwapen en drugs in oktober. De bewoner moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Een minderjarig kind dat ook in het huis woonde, wordt elders opgevangen.