Verwarde man gooit wéér raam kapot in Curaçaostraat, stichting uit woning vertrokken

Is de parkeerwan­be­ta­ler straks ook de scanauto te slim af in Tilburg?

17 september TILBURG - Met de invoering van scanauto's schoot het aantal boetes in Tilburg omhoog van 1500 in een maand naar 4700. Is de pret voor de gemeente Tilburg straks over, als iedereen een waarschuwing krijgt dat de scanauto langs is geweest?