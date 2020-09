Verwarde man richt opnieuw vernielingen aan in Curaçaostraat, buurt is het beu

Intimiderend

Volgens omwonenden dwaalt hij regelmatig door de buurt en vertoont hij intimiderend gedrag naar buurtbewoners. Soms heeft hij zelfgemaakt wapentuig bij zich. Begin augustus escaleerde de situatie al eens toen hij de ruit van de woonkamer van zijn voormalige woning aan diggelen sloeg. Daarna was het een paar weken rustig, totdat hij vorige week weer door de straat begon te ‘ijsberen’, zoals omwonenden het omschrijven. ,,Als we de politie bellen komen ze om de man weg te sturen, maar hij wordt niet opgepakt”, aldus een bewoonster. Maandagavond was het dus opnieuw raak. Met kapotte stoeptegels gooide hij nieuwe barsten in de ruit die nog niet vervangen na van de vorige vernielingen. Op de bovenverdieping werd een ruit ingegooid. Een familie in de straat die net terug was van vakantie kon met een gebroken autoruit direct door naar Carglass.

Openbaar Ministerie

Een politiewoordvoerster laat weten dat de politie op zoek is naar de man om hem aan te houden. ,,Als hij een gebiedsverbod heeft overtreden staat hij snel weer buiten. Nu is er wat meer aan de hand, maar we zijn afhankelijk van wat het Openbaar Ministerie besluit.” De woordvoerster bevestigt dat de man voor meerdere plekken in de stad een omgevingsverbod heeft. Ze zegt dat de politie niet bang is dat de situatie in de Curaçaostraat verder escaleert. ,,De wijkagent heeft goed contact met de omwonenden. Het is begrijpelijk dat die mensen het beu zijn, maar er is ook begrip voor de situatie.” Volgens de woordvoerster volgen er mogelijk extra maatregelen in de Curaçaostraat. ,,Mogelijk gaan we bijvoorbeeld vaker in de straat surveilleren.”



Overigens zijn bewoners van de Curaçaostraat al geruime tijd in overleg met Tiwos en gemeente over de woning die verhuurd wordt. Volgens de buurt zou de koopwoning namelijk bedoeld zijn voor starters en is verhuur aan een stichting niet toegestaan. Tiwos is het daar niet mee eens. Later deze week volgt hierover een nieuw gesprek.