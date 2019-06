Verwarde Tilburger cel in na bedreiging: ‘Wij gaan met AK47's schieten op de politie’

Na jaar popt bijenlint toch op in Haaren

13:32 HAAREN - Het leek zo'n goed idee vorig jaar: Midden-BrabantGlas wilde de vers-gedichte sleuven van het glasvezelproject in Haaren gebruiken als zaaibed voor bloemen en kruiden waar bijen en andere insecten dol op zijn. Op twee zaterdagen in het voorjaar van 2018 gingen tientallen vrijwilligers op pad om over 10 kilometer de grond op de sleuven vlak te harken en in te zaaien met een mengsel van bloemzaden. Maar vervolgens viel er maandenlang geen spatje regen en kwamen er dus geen bloemen op.