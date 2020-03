Verwarde vijftiger schrikt Tilburgse buurtbewoners af met mes, politie grijpt in

Vrouw rijdt met scootmo­biel water in in Tilburg, echtgenoot redt haar

14:54 TILBURG - Een vrouw is zaterdagmiddag op de Dongensekanaaldijk in Tilburg met haar scootmobiel in het water terechtgekomen. Haar man reed achter haar in een scootmobiel en sprong meteen het water in om haar te redden.