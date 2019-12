Verwarring na dodelijk ongeval Loon op Zand, politie zoekt nieuwe getuigen

Tilburger werd klimaatac­ti­vist voor z'n kinderen: ‘Hun toekomst is niet meer veilig’

13:25 TILBURG - De toekomst van zijn kinderen is in gevaar. Écht, de cijfers liegen niet. Dat besef trok Anders Lind over de streep om klimaatactivist te worden. En desnoods opgepakt. Voor de redding van de aarde is het nú of nooit, zegt de Tilburger. ,,Elke ouder zou op elke deur moeten bonken.”