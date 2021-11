Verwarring over parkeerborden in Tilburg: is het betaald parkeren tot 14.00 of 02.00 uur?

De automobilist had zijn auto om 17.51 uur in het centrum geparkeerd om in de stad een hapje te gaan eten. Hij of zij dacht dat betalen niet nodig was: het was tenslotte al 14.00 uur geweest. De tijd tussen 09.00 en 14.00 uur leek de bestuurder ook logisch: het kan zomaar zijn dat het in die periode drukker is in de stad. Volgens de bestuurder is de bebording te onduidelijk.