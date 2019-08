Verwondering, lol en meedoen bij Kaapstad: 'zelfs de duikplank knapt ervan op’

Video Willem II-debutant Rick Zuijder­wijk: ‘Hier heb ik negen jaar voor gewerkt’

0:38 Toen Rick Zuijderwijk klaar stond om in te vallen bij Willem II in de 71ste minuut, zag hij Vitesse de 0-2 maken. ,,Dat was pijnlijk. Want met zo'n achterstand wordt het moeilijker om nog belangrijk te zijn voor het team dan als het nog maar 0-1 is.”