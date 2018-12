Verzekeraar Interpolis sluit zich aan bij MindLabs

De intentieverklaring daarvoor is maandagochtend ondertekend. ,,Ik ben er zeer verguld mee dat Interpolis als strategische partner actief mee gaat werken erken om dit initiatief tot een succes te maken", zegt Frank Hermans, ad-interim directeur van MindLabs. ,,Dit geeft een mooie vertrouwensbasis. Het stimuleert hopelijk ook andere bedrijven zich aan te sluiten.”

MindLabs is opgericht om kennisinstellingen en bedrijven te laten werken aan vernieuwende producten en diensten, om die vervolgens op de markt te brengen. Daarvoor kunnen eventueel aparte start-ups in het leven worden geroepen. Het draait om technologieën als robotics, mixed en virtual reality, serious gaming en data technologies, steeds in relatie tot menselijk gedrag.

,,Interpolis is wat dat betreft een logische partner. Het is al langer bezig om het gedrag van mensen beter te begrijpen en daardoor diensten aan te bieden die schades in de maatschappij voorkomen of reduceren", zegt Hermans. De laatste jaren kwam de verzekeraar bijvoorbeeld al met apps die de veiligheid van verkeersdeelnemers moeten bevorderen. ,,Er is al een samenwerking met de Tilburgse universiteit. Dat kunnen we binnen MindLabs verder uitbreiden en aanscherpen. Interpolis brengt ook een stevig netwerk aan relaties en bedrijven mee.”

Volledig scherm Onder de naam MindLabs huizen de huidige vier partners al met afdelingen in het Deprez-gebouw in de Tilburgse Spoorzone. © Ben Ackermans/BD

MindLabs omvat nu nog vier partijen: de initiatiefnemers ROC Tilburg, Fontys Hogescholen, Tilburg University en mediabedrijf De Persgroep. De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant faciliteren en steunen financieel.