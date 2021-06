Verzengende hitte aan de Oostplas: ‘Laat de jeugd toch lekker zwemmen’

Geen testbewij­zen nodig en toch een kermis met 140 attracties: ‘Tilburg geeft wéér het goede voorbeeld’

15 juni TILBURG - Blijdschap in de kermisbranche: met de Tilburgse kermis op de planning - ‘en bijna als vanouds’ - is er weer perspectief. Veel exploitanten zaten achttien maanden thuis, kunnen weer aan de slag. En een maandje na dé kermis is er nog eentje op Het Laar, de budgetkermis.