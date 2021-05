Verzet vanuit de buurt tegen zendmast op het azc-terrein in Oisterwijk

cultuur Kwetteren­de eksters en romanti­sche misdaden

20 mei TILBURG - Wat hebben Ovidius, de herdgangen, botersmokkel en de herenliefde met elkaar te maken? Kunstenaar Kasper Bosmans knoopt alles aan elkaar in zijn raadselachtige installatie ‘Wolf Corridor’. Die is vanaf 9 juni te zien in De Pont in Tilburg.