Verzetsverhaal Van der Heijden uit Hilvarenbeek vertolkt door zoon, ‘Ik ben nog nooit zo dichtbij geweest’

Hij werd geboren in Boxtel en woont al jaren in Maastricht, maar nog ieder jaar moet Staf van der Heijden van zichzelf minstens een keer op bezoek in Hilvarenbeek. Dat is de geboortegrond van zijn vader Eugène van der Heijden, die in 2003 overleed. Vergeten zal het dorp hem nooit, getuige de straat die naar de verzetstrijder werd vernoemd.



Staf van der Heijden was destijds aanwezig bij dat eerbetoon, maar probeerde verder meestal de boot af te houden als het over zijn vader ging. ,,Ik ben zijn zoon, maar ik kom maar tot aan zijn enkels”, zo beschrijft Staf het enorme ontzag voor zijn vader. Eugène zette tijdens de oorlog een vluchtroute naar België op voor geallieerde piloten, vluchtelingen en Joden. De gevolgen waren dramatisch: de vader van Eugène en twee van zijn broers worden opgepakt en kwamen in een concentratiekamp om het leven. ,,Ik kan nooit in zijn voetsporen treden”, zegt Staf.



Die twijfelde dan ook toen hij door de organisatie van 75 Jaar Vrijheid Hilvarenbeek werd benaderd met de vraag of hij het acteertalent van zijn vader had. ,,Op aandringen van mijn zussen ben ik gaan praten met mede-organisator Emmanuel Naaijkens. Die had een soort monoloog in gedachte, maar dat vond ik te zwaar. Ik ben geen acteur. Samen hebben we uiteindelijk een soort feitelijke samenvatting geschreven, verteld aan de hand van het persoonlijke verhaal van mijn vader.”